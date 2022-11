Samuel García asegura recibir amenazas para poner a "rival de fiscal"

A-AA+

MONTERREY, NL., noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- "No me van a doblar", afirmó el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Durante una conferencia de prensa dijo que la "vieja política" quiere imponer un fiscal, "un rival".

"Los neoleoneses votaron por mí para sacar a la vieja política y hoy el congreso está enojado porque me quieren imponer a mi rival de fiscal", explicó en su intervención en el evento "Cómo vamos, Gobernador", del que dijo, es un ejercicio con la Sociedad Civil.

Además denunció que ha recibido amenazas. "Y te amenazan y te mandan mensajes: ´Si lo vetas, pobre de ti. No hay retorno y vas a sentir todo el rigor del congreso", dijo García.

Además aseguró que no va a "traicionar" a quienes votaron por él.