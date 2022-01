Samuel García descarta sanciones por "adopción" de bebé

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, argumentó que ni el DIF nacional ni la CNDH ni la CEDHNL son superiores jerárquicos del DIF estatal, ya que ésta es una autoridad autónoma, ante lo cual descartó sanciones por haber sacado él y su esposa Mariana Rodríguez del centro Capullos a un bebé de cinco meses, para dos días de convivencia, ya que "todo se hizo conforme a la ley".

Además, expuso, lo primero que se tiene que aclarar es que no se trató de una adopción, como se ha denominado al permiso de convivencia que obtuvieron para llevar al pequeño a su casa, el pasado fin de semana.

Asimismo declaró que no son investigaciones, sino exhortos los realizados por instituciones nacionales y la estatales hacia el DIF estatal, pues asentó que esta institución "es una autoridad autónoma, no tiene superior jerárquico, ni el DIF nacional, ni la CNDH ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos, son sus superiores", entonces, dijo, "más que medidas son exhortos, y todos se van a contestar".

Igualmente descartó sanciones en su contra o de Mariana Rodríguez, pues reiteró que todo se hizo conforme a la ley, al tiempo de señalar que muy pronto "habrá muy buenas noticias", pues ha estado en pláticas con el presidente del Poder Judicial, Arturo Salinas Garza, pues se harán mesas de trabajo con jueces de lo civil, "vamos realmente a cambiarles a la vida a todos esos niños y niñas" con la aplicación de políticas públicas y reformas legislativas que aceleren las adopciones, y sobre todo que concienticen a la sociedad sobre el tema.

Atribuyó el ruido en las redes sociales que ha generado el caso del infante que sacaron del DIF Capullos, a que nadie en México ni en Nuevo León sabe de términos que están en desuso como "acogimiento, patria potestad, alimentos", pues insistió que todo lo que se hizo está contemplado en la ley.

Luego de recalcar que se responderán a los exhortos y solicitudes de información que hagan los organismos nacionales y la estatal CEDHNL, dijo que al igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador no hará politiquería sobre el caso del bebé del DIF Capullos.

"Yo no veo más que al presidente se le preguntó (en la mañanera), y de manera muy prudente al igual que yo, no vamos a hacer politiquería de un tema tan bonito", comentó el gobernador.