Samuel García espera cumplir con requisitos para buscar Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 23 (EL UNIVERSAL).- Después de que Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, declarara que Samuel García, gobernador de Nuevo León, es la opción interna de su partido y Marcelo Ebrard es una externa para ser postulados a la Presidencia de la República, el regiomontano se pronunció al respecto por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter, declarando que sí se encuentra analizando la posibilidad de contender por "la grande", tal como él mismo se ha referido al mando del ejecutivo, en 2024.

Fue el 20 de septiembre pasado cuando, en un mitin celebrado en Monterrey, García Sepúlveda dio oficialmente vestigios de querer ser el represente de MC para contender por la presidencia en los comicios del siguiente año. Sin embargo, en aquella ocasión, el gobernador expresó que tenía que esperar a obtener "el permiso" de su esposa Mariana Rodríguez para tomar esa decisión.

El gobernador resalta en su breve mensaje que su intención por integrar su nombre a las boletas se debe a que "ve la necesidad urgente de construir algo nuevo para México". Aunque, también precisó que para llevar a cabo dicho cometido tiene que cumplir con los requisitos legales, los cuales contemplan la solicitud de licencia, la cual ya presentó por escrito este lunes ante el Congreso de Nuevo León.

Por otro lado, el coordinador nacional de MC también dejó abiertas las puertas a Marcelo Ebrard, mencionando que él es la "opción externa" del partido para ir por la presidencia en 2024.

Samuel García pide licencia temporal

Este lunes, el gobernador de Nuevo León presentó un escrito ante el Congreso del estado en el que solicita una licencia temporal por seis meses, con el fin "de competir para el puesto de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos".

"Pongo de su conocimiento la intención del suscrito de participar en el proceso electoral 2023-2024, y poder competir para el puesto de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, para llevar a cabo lo anterior, la constitución federal, en su artículo 82, fracción VI requiere que no desempeñe el puesto de Gobernador y que me separe del cargo 6 meses antes del día de la elección. En virtud de lo anterior, solicito se turne mi solicitud con carácter de urgente y se determine lo conducente a la separación solicitada mediante la figura de la licencia temporal por 6 meses, los cuales se deberán de computar antes del día de la elección presidencial", se lee en el documento.

PRI, PAN y PRD podrían frenar solicitud de licencia de Samuel García

Igualmente, durante septiembre pasado, ante las pretensiones expresadas por los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD: Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, afirmaron que los legisladores locales de los dos primeros partidos, no aprobarán la licencia a García Sepúlveda, y que si quiere contender porque confía en ganar la Presidencia, renuncie para que se convoque a elecciones extraordinarios a fin de elegir a un nuevo mandatario estatal, ya que consideraron que García sólo buscaría "hacer el caldo gordo" a Morena, al dividir el voto opositor.