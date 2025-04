Logros de Samuel García en la Gestión de Inversión Extranjera en Nuevo León

MONTERREY, NL (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García señaló que durante su gira de trabajo por Europa cumplió objetivos específicos como inversión extranjera histórica, empleos bien remunerados y de mejor tecnología, y llevar al estado a un hub de inteligencia artificial.

Acompañado por el encargado del despacho de la Secretaría estatal de Economía, Emmanuel Loo, el Gobernador dijo que durante la gira se alcanzó además el objetivo de la diversificación para traer a Nuevo León empresas europeas.

Estamos pegándole a tres pájaros de un tiro: récord en inversión extranjera; los mejores empleos posibles con la mejor tecnología e inteligencia; y de una vez pegarle a no solo ser un hub de electromovilidad, ser un hub de inteligencia artificial", refirió el Mandatario estatal.

"La inteligencia artificial está generando hoy ahorros sustanciales en planeación, en eficiencia y en tener a las empresas más altamente tecnologizadas.... entonces, ¿de qué le sirve esto al Gobierno?, que la inteligencia artificial la vamos a meter a nuestro Gobierno para ser mucho más eficientes, tener todo a la mano de un clic y todos los procesos tardados, lentos, burocráticos con inteligencia artificial vamos a apostarle a que sean mucho más rápidos, más seguros, más sencillos.

"Nuevo León sigue imparable, dos empresas por semana y vienen inversiones muy grandes y nuevos empleos al Estado", abundó.

Detalló que Nuevo León le apuesta a la diversificación para atraer, además de las empresas americanas, compañías europeas que le den mayor valor agregado a la entidad.

"Aparte de las americanas queremos que haya más inversión europea y queremos que venga, no cualquier empresa. No queremos ser maquila, Nuevo León no es maquila de nadie, aquí tenemos las mejores universidades y tenemos el mejor ecosistema de negocio. Estamos invitando y dando incentivos a empresas altamente tecnológicas", expresó.

"Son empresas de primer mundo, son empresas reconocidas o las mejores en sus giros. Todas con empleos, estándares internacionales, creemos que son sueldos que van a rondar entre los 26 mil y 50 mil como mínimo y vienen a Nuevo León y se van a estar generando a partir de ya", manifestó.

Concluyó que, de esta manera a tres años de su Gobierno, Nuevo León suma ya 73.5 mil millones de dólares de inversión extranjera directa.

Volvo invertirá un billón de dólares y generará 2 mil 500 nuevos empleos.

Unilever, en su primera fase, 800 millones de dólares y mil 500 empleos.

Lego, 508 millones de dólares y 6 mil 300 empleos.

Daye, 260 millones de dólares, mil empleos.

FlixBus, 162 millones de dólares, 200 empleos.

Zinkteknik, 60 millones de dólares, 500 empleos.

KUKA creará un Centro de Investigación y Desarrollo en Robótica, 500 empleos.

Rhenus Logistics, 50 millones de dólares, 300 empleos.

Vinci Airports, 400 millones de dólares.