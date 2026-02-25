Samuel García lanza estrategia "Presencia Total" rumbo al Mundial

MONTERREY, NL., febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Al asegurar que

no esperará a que suceda una tragedia como los hechos de violencia registrados el pasado fin de semana en varios estados del país para activar al 100 por ciento a la policía, el gobernador

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

reforzó el blindaje del estado poniendo en marcha la estrategia "" y encabezar en el C5 la Mesa Única de Coordinación de Seguridad CMF 2026, sede Monterrey.Previo al inicio de losclasificatorios para elen la entidad, el mandatario dio el banderazo de salida a las unidades que participarán en este operativo en la zona sur de la ciudad y que próximamente se implementará en todas las carreteras que convergen apara blindar totalmente a la entidad."Los resultados son evidentes, los resultados están a la vista,de homicidios. ¿Qué vamos a hacer ahora o qué arrancamos hoy?, pasamos de laa lalos siguientes 4 meses. ¿Qué es esto?, todos los días no sólo viernes y sábado, todos los días, no sólo cuando haya un evento como el del domingo, todos los días presencia total y desdoble de patrullaje", manifestó."Lo que queremos es que todas las, todas lastodas las blazers y todos los elementos a partir de hoy hasta terminar el Mundial, patrullaje, presencia total,. Van a notar ustedes ciudadanos muchas más", dijo.Reiteró que el fortalecimiento de la vigilancia inicia en la, la más transitada del estado, para continuar en la, la Carretera a Reynosa, la Carretera a Laredo, la Gloria Colombia, que ya está en presencia total, y se hará lo mismo con la Monclova y con todas las carreteras depara que el estado este completamente blindado.Lo anterior, señaló, gracias a que se ha realizado unade más dede pesos.Por su parte,, titular de la nueva, destacó la importancia de la estrategia al señalar que el operativo en la zona del Cañón del Huajuco, conocido como, es de vital importancia no sólo por tratarse de un área densamente poblada, sino porque aquí converge una parte importante de la actividad económica, el transporte, el turismo, la educación y la salud de