Samuel García niega ser candidato de AMLO; "patadas de ahogado", dice

El candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, rechazó que sea el candidato presidente Andrés Manuel López Obrador, y afirmó que los señalamientos de su contrincante, Adrián de la Garza Santos, abanderado de la alianza PRI-PRD, en ese sentido, son patadas de ahogado y muestra de su desesperación por ir abajo en las encuestas.

"Adrián de plano, andas muy desesperado, contigo puras patadas de ahogado: colgaste narcomantas, me acusaste de bailar cumbias, y hasta cambiaste tus panorámicos de Don Corleone región 4, para verte como Woody, el sheriff de juguete. Y ahora hasta me acusas de ser candidato del presidente", comentó García Sepúlveda en sus redes sociales. Agregó en su mensaje al candidato de la coalición PRI-PRD, "Adrián, ya date por vencido", y expresó que, según la encuesta de un medio local, "estás 11 puntos abajo y sigues cayendo", pues afirmó, "los nuevoleoneses ya te pusieron en el lugar que mereces: vas pa' fuera".

A su vez, Clara Luz Flores Carrales, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León por la gubernatura del estado, también arremetió contra su contrincante de la coalición Va Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza, al señalar que no es con promesas en tarjetas, sino con verdaderos programas sociales, como se genera bienestar real.

Y Clara Luz arremete contra ambos: "Hoy el presidente (Andrés Manuel López Obrador) en la mañanera, evidenció cómo hay quienes aún no entienden el momento de cambio que vive nuestro país", expuso en alusión al abanderado del tricolor y el partido del Sol Azteca. Dijo Flores Carrales que "no es con promesas en tarjetas que mejoramos la vida de la gente", ni con ocurrencias o improvisaciones como, asegura, pretende hacerlo Samuel García, sino "con verdaderos programas sociales, que se conviertan en derechos para todas las personas y generen un bienestar real".

Expresó que, por eso en su gobierno, "estaremos en sintonía con la transformación nacional (que encabeza el presidente López Obrador) y sin necesidad de una tarjeta, ayudaremos a todas y todos, sin que nadie se quede atrás" y concluyó en su mensaje difundido en sus redes sociales: "¡Tomen todo lo que les den, pero voten por ya saben quién!".