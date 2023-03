Samuel García prevé boom con Tesla

Monterrey, NL.- Ahora que se viene el “boom” para Nuevo León con la instalación de una factoría de Tesla, el gobernador, Samuel García, dijo este lunes que está más comprometido que nunca con la entidad y descartó “aventurarse” con una candidatura por la Presidencia de México.

En entrevista, el joven gobernador reconoció que el anuncio de la “gigaplanta” de la empresa estadounidense de vehículos eléctricos y su intervención en las negociaciones han catapultado su imagen a nivel nacional, pero reiteró que por ahora no piensa más que en terminar su sexenio.

“Yo ahora me siento mucho más comprometido a terminar porque es una inversión (de Tesla) que son varias fases, la que ahora conocemos es la primera, pero son al menos tres fases”, afirmó García, de 35 años.

“Sí, tengo que estar aquí al pendiente de que todo salga a la perfección. Voy a terminar muy joven de 39 años. Entonces no hay ninguna prisa, menos ahorita que me toca el boom de Nuevo León, pues ir a buscar algo; es una aventura que no voy a participar”, sostuvo.

No obstante, el jefe del ejecutivo estatal dijo que Tesla es solo una de las grandes empresas que llegará a Nuevo León ya que en los próximos meses se perfilan otras dos, aunque sin dar más detalles.