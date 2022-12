Samuel García se destapa como aspirante a la presidencia en 2024

A-AA+

MONTERREY, NL., diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, expresó su interés de ser uno de los aspirantes a la presidencia en 2024.

"Ahorita estamos concentrados en Nuevo León, falta mucho y para eso lo dije muy claro, que Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos", subrayó en entrevista a medios.

"Me apunto como uno de ellos", dijo el mandatario estatal al ser cuestionado si podría ser aspirante a la candidatura.

El gobernador participó en la Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano, en la que señaló que tienen posibilidades de ganar solos en las próximas elecciones.

"No sé si debamos ir juntos o en bola, solos o en coalición; lo que sí sé es que ya hemos demostrado con Nuevo León que no ocupamos a nadie, que solos ganamos y ganamos bien", manifestó en su intervención.

En tanto, señaló que ha evitado todo discurso que genere polarización y división, al tiempo que hizo un llamado a la unidad dentro de Movimiento Ciudadano.

"En el movimiento me siento a toda madre", expresó el gobernador entre aplausos de los asistentes.