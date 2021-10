Samuel García se dice sorprendido por buen trato de la Federación

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, admitió que tras reunirse con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, él y la secretaria estatal del ramo, Alma Rosa Marroquín Escamilla, salieron incrédulos por el buen trato que les dio el funcionario federal, quien prometió el envío de vacunas suficientes para que el estado alcance un promedio de inmunización del 90 al 95 por ciento de la población contra Covid-19, estando ya en este momento muy por encima del promedio nacional.

En su rueda de prensa "El Nuevo León Informa", que ofrece martes, jueves y domingos de cada semana, García Sepúlveda señaló que, al cumplir diez días de gobierno, "el nuevo comienzo del estado ya se está notando", pues al reunirse en la Ciudad de México con López-Gatell, Juan Antonio Ferrer, director del Insabi, y Octavio Romero, director de Pemex, para tratar diversos asuntos, salieron muy contentos e incrédulos por lo bien que los trataron.

Mencionó que la reunión con López-Gatell fue muy importante porque les permitió "amarrar" el arribo de 400 mil vacunas de AstraZeneca este viernes, para aplicar la segunda dosis a todos los que están pendientes y próximamente se recibirán cien un aproximado de cien mil dosis de Pfizer, dependiendo de las que lleguen al país, las cuales se usarán para vacunar a todos los menores de 18 años que presenten comorbilidades. Mencionó que en este momento Nuevo León ya tiene vacunado al menos con una dosis al 85 por ciento de la población susceptible de recibir el antígeno, mientras la media nacional es de entre el 70 y el 75 por ciento. Asimismo, dijo, el estado ya va en 57 por ciento de la población con esquema completo.

García Sepúlveda agregó que aunado a las dosis que enviará el gobierno federal, sigue el Programa de Vacunación Transfronterizo por el que se pueden llevar diariamente a inmunizar a McAllen y Laredo Texas, hasta mil menores. Mencionó que por alguna razón no científica algunos ginecólogos recomendaban a mujeres embarazadas que no se vacunaran, y es por eso que se promoverá que lo hagan porque el impacto es doble, ellas y su bebé, si llegan a contagiarse con el virus SARS-CoV-2. Asimismo, anunció que el viernes partirá un convoy a las comunidades apartadas del sur del estado, para invitar a la gente a que se vacune, al reconocer que no se lleva el avance de la zona metropolitana donde se ha realizado un gran trabajo.

En suma, dijo García Sepúlveda, se intensificará el proceso de vacunación contra covid-19 en las próximas semanas, para alcanzar entre 90 y 95 de la población, ya que Hugo López-Gatell está en la misma sintonía, pues el gobierno federal pretende iniciar el tres de noviembre la vacunación contra la influenza, y se busca que no se empaten ambas campañas de inmunización.