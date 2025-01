Samuel García veta aumento de impuesto predial en Monterrey

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, firmó un decreto para vetar el incremento del 30% en el impuesto predial propuesto por el Municipio de Monterrey, calificándolo como un "atraco" a las familias regiomontanas. La medida fue enviada al Congreso del Estado para su análisis y posible aprobación.

En un video compartido en sus redes sociales, García Sepúlveda expresó su rechazo al aumento, argumentando que la situación económica actual no permite imponer una carga fiscal de esa magnitud.

"Desde el principio, el aumento del 30% me pareció excesivo, pero al analizar los detalles descubrimos que en algunas zonas el incremento podría alcanzar hasta el 1,500%, lo cual es inaceptable", señaló el gobernador.

Entre los ejemplos mencionados, citó la colonia Los Nogales, donde el predial subiría de 150 pesos en 2024 a 3,000 pesos en 2025. Otras áreas, como las cercanas a la avenida Luis Donaldo Colosio, experimentarían aumentos significativos, con pagos que pasarían de 3,200 a 7,800 pesos.

García Sepúlveda enfatizó que el incremento sería particularmente injusto para las colonias más vulnerables y añadió que 2025 se perfila como un año difícil debido a factores económicos y políticos nacionales e internacionales.

"Como gobernador, no puedo permitir que el predial suba al doble o al triple, especialmente en un año que ya se vislumbra complicado. Por ello, de manera responsable, he decidido vetar esta medida", declaró.

El decreto será discutido en el Congreso del Estado, donde se necesitará una mayoría calificada para superar el veto del gobernador. Samuel García confió en que los legisladores no permitirán que esta propuesta prospere.

El debate ahora se traslada al Legislativo, mientras las familias regiomontanas esperan una resolución que evite los incrementos desproporcionados en sus contribuciones fiscales.