Samuel García y su esposa visitarán al Papa

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, afirmó que el acto de su esposa Mariana Rodríguez, de cortarse el cabello para solidarizarse con un niño que sufre leucemia, "fue tan impactante" que la noticia llegó hasta El Vaticano "y pues tenemos una invitación para ir a saludar al Papa" el miércoles próximo, después que acudan de sábado a martes, "a representar a México" en Glasgow, Escocia, durante la Semana del Medio Ambiente.

Ante una pregunta específica sobre su sentir de que comparen a su esposa Mariana Rodríguez con la princesa Diana, después que presentó su "Gabinete de Buen Gobierno" (que tiene como prioridades ofrecer seguridad a la población y un "gobierno incorruptible") el mandatario expuso, "pues qué te puedo decir, estoy muy contento, todo el fin de semana no me llegaron más que buenos comentarios, buenos deseos; salió la lágrima obviamente de tan emotivo acto que celebró Mariana Rodríguez".

Agregó que su esposa, que funge como coordinadora de la unidad administrativa Amar a Nuevo León, "anda pegada en el DIF, se está metiendo a todo, a Monarcas (un centro de atención a migrantes patrocinado por la Iglesia Católica) a Capullos (refugio y centro de atención para menores y mujeres víctimas de violencia), viendo cuántos niños tienen déficit, tienen detalles".

Respecto a la reacciones positivas que consideró unánimes a favor de Mariana por su acción de ir a cortarse el cabello, igual que un niño de cuatro años que padece leucemia, García Sepúlveda comentó "me da mucho gusto, porque yo siempre había visto como una especie de competencia entre la gente de la Ciudad de México, su comentocracia por así decir, y los de nuevo León, y este fin de semana noté a todos los actores políticos y mediáticos de México apoyando el acto de Mariana".

Por tanto, expresó, "entonces, más que la comparen con otras personalidades, yo estoy enamorado de ella, sé que le está poniendo todo el corazón y tan lo está poniendo que fue tal la tendencia, que la semana que entra, que toca la Semana de Medio Ambiente y que vamos a ir a representar a México en Glasgow, Escocia, vamos a ir de sábado a martes, pues tenemos una invitación de saludar al Papa (Francisco) el miércoles que entra".

Prosiguió, "entonces, fue tan impactante el asunto que hasta allá llegó y hoy por la mañana, hace unas horas, nos confirmaron el poder ir a saludar al Papa y hablar de los temas de México y Nuevo León, así que muy contento". Finalizó el tema con un "agradezco a todo Nuevo León y a México las palabras de aliento".

El anuncio de Samuel García provocó reacciones encontradas en redes sociales, pues hubo quienes compartieron fotografías de parejas polémicas de gobernantes que han ido a saludar al Sumo Pontífice a la Santa Sede, como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y su esposa Karime Macías, el 11 de diciembre de 2013.