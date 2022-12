Sanciones a aspirantes presidenciales pueden generar violencia: UIF

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 7 (EL UNIVERSAL).- Las sanciones como el retiro del modo honesto de vivir a aspirantes previo a la elección presidencial pueden derivar en violencia, advirtió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, al defender la reforma electoral impulsada por el presidente.

Durante el seminario "Una reforma electoral para todxs", organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que con la reforma se busca garantizar la libertad de difundir las ideas por cualquier medio.

Por ello, dijo que retirar el modo honesto de vivir a candidatos "en una coyuntura de relevo presidencial es algo que puede llevar a la violencia, lo digo en serio, puede. No hay que abusar de la cautela, de los protagonistas de la lucha política".

"Lo hicimos en el desafuero, el gobierno se echó pa´ atrás. Si no hubiera sido por eso, si hubieran seguido adelante hubiera habido violencia, se los garantizo", expresó.

En su intervención, dijo que si bien la reforma constitucional fue desechada en la Cámara de Diputados, al no alcanzar mayoría calificada, la propuesta "va a volver algún día".

El exdiputado afirmó que dotar de poder a la autoridad electoral es un error, aunque aclaró que el propósito de la iniciativa no es perjudicar al órgano electoral.

"También se cometió el error de hacer del Instituto no solamente un órgano técnico; garante del ejercicio del derecho electoral, no de los derechos políticos, de un derecho que es votar y ser votado; sino que se le dotó de poder y dotar de poder a la autoridad electoral es un error", subrayó Pablo Gómez.

En tanto, señaló que no es posible una reconciliación entre la nueva fuerza gobernante del país y el Estado corrupto.

"Una reconciliación en México no es como cualquier otra, es con el Estado corrupto, con los compraron el voto siempre, es con quienes defraudaron y robaron la hacienda pública por miles de millones de pesos. Y la lucha contra el Estado corrupto no se va a acabar en poco tiempo, es una lucha gigantesca", apuntó.

---"Amenaza de violencia es peligrosa", Lorenzo Córdova

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova sostuvo que una reforma electoral derivada de rencores personales y con mayoriteo de una fuerza política puede ser un problema en potencia.

Sin referirse al plan B aprobado en la Cámara de Diputados, señaló que el debate de las iniciativas en materia electoral ha estado "plagado de falsedades" y que en ningún momento los legisladores acudieron al INE para solicitar datos o diagnósticos del funcionamiento del sistema electoral.

"Modifiquemos las reglas para bien, pero no amenacemos con que la aplicación de las reglas, que son producto del acuerdo político, no de la autoridad electoral, pueden propiciar violencia. Porque tratar de instalar el discurso de la amenaza, de la violencia en la discusión pública, y más aún cuando viene desde el poder me parece que es absolutamente peligroso, por no decir, incluso, delicado", advirtió.

En tanto, señaló que no es necesaria una reforma electoral, ya que se pueden organizar las próximas elecciones con el modelo vigente.

El consejero presidente también consideró que el padrón electoral no debe estar en manos del gobierno, ya que esto generó problemas en el pasado.

"Venimos de un país en donde los gobiernos utilizaban políticamente el listado de electores, y no hay ningún elemento para decir que esto no podría volver a ocurrir ¿Qué garantías hay de que el gobierno manejará de manera autónoma e independiente el listado electoral?", cuestionó.

Por ello, insistió que una reforma electoral no debe ser resultado de rencores personales ni de decisiones tomadas con el estómago, sino tomadas con base en datos y diagnósticos.