Santander se queda con 96.2% de sus acciones bancarias en México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- El director general de Santander México, Héctor Grisi, explicó que ante la compra de 96.2% de acciones del banco de la Bolsa Mexicana de Valores concluido este miércoles, la firma aún no ha decidido deslistarse del índice accionario mexicano y reconoció que es más interesante seguir invirtiendo de forma directa en el país.

"No está reconociendo el mercado el valor que estamos teniendo. Está muy barata y para Santander es mucho más interesante invertir en México y seguir creciendo en el país y como vemos un horizonte tan bueno hacia el futuro, la gente no lo cree porque no está reflejado en el precio de las acciones, pero Santander sí lo cree y estamos invirtiendo en ellas", dijo el directivo.

Grisi destacó que para el año próximo, además de la compra de acciones, el banco invertirá 11 mil millones de pesos en sistemas, infraestructura y desarrollo digital, una de los montos más fuertes que ha destinado la firma de origen español en el país.

"Esto demuestra el compromiso tan importante que tenemos para seguir creciendo en México, seguir invirtiendo, porque seguimos creyendo en México y México es un gran mercado" dijo.

En términos generales, el directivo de uno de los bancos más grandes que opera en México explicó que espera regresar a sus niveles de crédito previo a la pandemia el siguiente año o antes del primer semestre de 2023, ante una fuerte recuperación del consumo y buen comportamiento de carteras de crédito.

"Una parte muy importante va a ser cómo se comporta la demanda de crédito, que la gente se sienta mucho más tranquila, más cómoda con todo el tema, ya lo empezamos a ver, el Buen Fin la verdad tuvo muy buen cierre", dijo.

Ante las presiones inflacionarias que se viven en el país y la presión que podrían ejercer sobre el costo de los créditos ante el aumento en la tasa de referencia por parte del Banco de México, el director general de Santander México aseguró que no se verá presionado ante el movimiento de política monetaria.

"La gente puede tener la tranquilidad de que aunque las tasas puedan subir un poco, no les afecta en su día a día", dijo.