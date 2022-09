Santiago Creel exige a AMLO respeto a división de poderes

A-AA+

El Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador respetar la división de poderes, y lo acuso de haber anunciado una consulta popular para "presionar socialmente" al legislativo para aprobar la reforma que pretende ampliar la presencia del ejército en las calles.

"En medio de este proceso constitucional y cuando en el Senado se impidió conformar una mayoría calificada para aprobar la reforma que usted apoya, anunció la realización de una consulta pública para de esta manera buscar por otros medios, apartados de la constitución, presionar socialmente a las y los legisladores para lograr su aprobación. Promover una consulta cuando el proceso legislativo aún no concluye es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados", denunció a través de un video que compartió en sus redes sociales.

El legislador panista recordó que la Constitución es la máxima autoridad del Estado mexicano, y no puede modificarse "mediante un sondeo de opinión pública".

"La facultad de modificar la Constitución es responsabilidad exclusiva del Constituyente, nadie puede estar por encima de él, menos una consulta que va en contra de la propia Constitución. Nadie que está sujeto al principio de legalidad, puede hacer una consulta en contra de lo que la propia Constitución establece", detalló.

Creel Miranda pidió a López Obrador, evitar confrontar a dos poderes, y llamó a que las facultades y las responsabilidades de cada uno, se respeten de acuerdo a lo que dice la Constitución.

"Lo convoco a que busquemos la colaboración recíproca, mediante el diálogo democrático, que respete la pluralidad de opiniones críticas diversas, y sobre todo las decisiones que se adopten por cada una de las Cámaras en este proceso constitucional", indicó.

Santiago Creel señaló que la violencia que priva en México, es el mayor problema que nos aqueja y el que más dolor produce a las familias mexicanas, motivo por el que llamó a la unidad y no a la división.

"Su solución requiere que todos nosotros nos involucremos y que nuestras competencias se respeten, no caigamos en falsos debates, nadie quiere que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles, máxime cuando sus funciones son muy claras; las de salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad interior. Por ese motivo, deben desplegar permanentemente sus fuerzas en todo el territorio nacional y además, deben coadyuvar con la Guardia Nacional, estrictamente en los términos que marca la constitución", expuso.

El diputado federal albiazul, señaló que el debate sobre la reforma para ampliar la presencia del ejército en las calles, "ha sido bienvenido como lo es la pluralidad propia de un sistema democrático", pero reiteró que las y los diputados son representantes de la ciudadanía.

"Respetar nuestro trabajo es respetar la voluntad de México y no la de unos cuantos, representamos a todo el pueblo de México, a quienes votaron por nosotros y a quienes no lo hicieron. Señor titular del Poder Ejecutivo, como presidente de la Cámara de Diputados, siempre defenderé la autonomía e independencia de los poderes, y siempre me sujetaré a lo que establece la Constitución. Señor Presidente, la patria es primero", concluyó el mensaje que grabó desde el salón de sesiones del recinto Legislativo de San Lázaro.