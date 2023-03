Santiago Creel se registrará por el PAN para candidatura presidencial

A-AA+

MONTERREY, NL., marzo 25 (EL UNIVERSAL).- El diputado federal del PAN, Santiago Creel Miranda, anunció en esta ciudad que será el primero en registrarse en su partido, para buscar la candidatura presidencial hacia 2024, para ser después el abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD y de toda la oposición.

El panista realizó un recorrido por calles de la colonia Villas del Obispo en el municipio de San Pedro, donde saludó y se presentó ante los vecinos con quienes se tomó fotos, mientras era seguido por simpatizantes que ondeaban banderas blanquiazules y repartían volantes para acciones para reducir la contaminación de la Refinería de Cadereyta.

El también presidente de la Cámara de Diputados señaló que el viernes fue un día de fiesta para todo el país, por la suspensión del Plan B, con lo cual, dijo, la SCJN "ha empezado a poner en su lugar al presidente Andrés Manuel López Obrador, que había venido brincándose las trancas", porque se siente dueño del país.

Señaló su repudio "a las descalificaciones" contra la ministra presidenta de la SCJN Norma Piña, y le externó su reconocimiento "porque la conozco desde hace tiempo, reconozco su valía, se ha hecho de méritos, y si López Obrador se va a enfrentar con ella, López Obrador va a perder".

Antes de iniciar un recorrido por la calle Juan Sarabia, de la colonia Villas del Obispo en San Pedro, dijo Creel "quiero yo informarles que estoy listo, que estoy decidido y determinado con todo el ánimo, con todo el corazón para ser el primero en registrarme en mi partido para buscar representar los colores azul y blanco y luego los colores de la alianza y de toda la oposición".

"Entonces quiero verlos, que me vean, aquellos que me conocen pues que me vuelvan a ver, que conozcan mis ideas, porque quiero que me acompañe todo el panismo, el día que se abra el registro y sea yo el primero que esté ahí".

¿Candidato ciudadano?

Ante la afirmación de Gustavo de Hoyos de que la sociedad está hasta la madre de los políticos y debe darse oportunidad a un candidato de la sociedad civil, dijo Creel que con respeto porque es su amigo, le pide que voltee a ver las urnas del 2021 y vea que hubo 23 millones de votos de la oposición.

"Si él tuviera razón no hubiera esos 23 millones de votos y la coalición oficialista hubiera tenido más de 21 millones de votos".

Agregó: "es claro que él quiere ser candidato de los que llaman ciudadanos, sin tomar en cuenta que somos ciudadanos todos, lo que pasa es que nosotros tenemos una camiseta puesta, yo 30 años defendiendo los colores y la ideología de mi partido, y él quiere ingresar".

Yo lo que le digo, apuntó, es que "las puertas son tan amplias como está la política, que venga y que compita en buena lid, bienvenido, nada más que se recuerde que es a través de los colores de los partidos como la gente vota en este país".