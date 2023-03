Santiago Creel señala a AMLO por "dividir y hacer antipolítica"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL). - El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se dedique a "hacer antipolítica", a rehuir al diálogo y busque dividir y confrontar a la sociedad, derivado de las ofensas reiteradas que le ha hecho a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña.

"Reiterar mi apoyo, mi apoyo solidario a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, y mi apoyo solidario es por los agravios recibidos inmerecidos por parte del presidente de la República", señaló.

Creel Miranda le exigió al titular del Ejecutivo dejar de insultar, agraviar y descalificar, "siempre sin fundamento, injustificadamente", y se dedique a "arreglar la economía" y dejar de "hacer el ridículo".

"Que un poder sea autónomo, que un poder ejerza sus facultades es algo que debemos de celebrar, no rechazar, menos aún descalificar presidente López Obrador", aseveró el presidente de la Cámara Baja, en conferencia de prensa.

Le recordó al presidente de la República que no ha cumplido con disminuir la inflación y la carestía de los alimentos, como prometió, y que esa es una de las tareas que debería cumplir, en lugar de utilizar su conferencia matutina para buscar la confrontación y división.

"Presidente, mejor dedíquese a arreglar la economía. Tenemos una canasta básica que ha subido el 14 por ciento en el encarecimiento de sus productos; tenemos una inflación que supera los siete puntos, no han podido tener un decremento como usted lo había prometido", afirmó.

Señaló que la carestía de los alimentos "es el peor impuesto para el pueblo de México", por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe "trabajar en vez de andar criticando y perdiendo su tiempo y haciendo el ridículo buscando solamente la confrontación, la división, la falta de colaboración, el no diálogo; es decir, buscando la antipolítica".