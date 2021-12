Santiago Nieto asiste a foro sobre corrupción en el Senado

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles que se investigara su patrimonio, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, asistió esta mañana al foro "Día Internacional contra la Corrupción" que se realiza en el Senado.

Santiago Nieto no participa como ponente en el evento y su presencia es en calidad de invitado para escuchar los mensajes de legisladores y funcionarios.

El titular de la UIF fue sentado en un escaño del Salón de Sesiones, junto a las senadoras Alejandra Lagunes, del Partido Verde, y Xóchitl Gálvez, del PAN.

Al inicio de la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, agradeció la presencia de Santiago Nieto, quien también fue destacado por algunos de los participantes como el auditor superior de la Federación, David Colmenares Páramo.

Esta es la tercera aparición pública de Santiago Nieto luego de su salida de la UIF el pasado 8 de noviembre.

La primera fue en Monterrey, en un evento al que acudió acompañando su esposa, la consejera electoral Carla Humprey; y la segunda ocasión apenas el pasado 1 de diciembre, en la reunión masiva que encabezó el presidente López Obrador en el Zócalo capitalino por su tercer año de gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar las fortunas y el patrimonio del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y del extitular de la UIF, Santiago Nieto Castillo.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Tepic, López Obrador señaló que tanto Gertz Manero como Nieto Castillo "son personas íntegras y no son deshonestos".

"A todos (que se les investigue), a todos, pero yo los considero gente íntegra; no los considero deshonestos, no es una guerra de la mafia del poder", declaró el Presidente.

Sobre Santiago Nieto y la compra de propiedades, López Obrador dijo que le convendría que se aclarara formalmente "y le creo de que fue por créditos".