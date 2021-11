Santiago Nieto fue buen servidor público, yo no me uno al linchamiento: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que no se sumará al "coro del linchamiento" en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, a quien calificó como funcionario probo, eficaz y leal a México en su trabajo.

"No me uno al coro de linchamiento, ni tampoco hago leña del árbol caído, porque lo que era hace dos días era un servidor ejemplar ahora es un traidor. No me sumo a ese coro", apuntó en rueda de prensa donde lamentó su renuncia.

"Él y su esposa merecen todo el respeto. No me meto a las cosas privadas. Yo estaba invitado a la boda y yo creo que muchos estábamos invitados a la boda", comentó el también coordinador de Morena en el Senado.

Dijo que como titular de la UIF "pareciera ser un acto de congruencia y lamento mucho, porque para mí fue buen servidor público".

A pregunta expresa, incluso no descartó que el Senado pueda darle empleo a Santiago Nieto como asesor o reformar el marco legal que impide a Nieto Castillo emplearse en el sector privado por un lapso de 10 años.

Consideró que "no es justo que un servidor público que tiene capacidad y talento se le vaya a prohibir incorporarse en alguna actividad para sobrevivir".