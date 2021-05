"Saque las manos del proceso electoral", exige MC a AMLO

El partido Movimiento Ciudadano, dirigido por Clemente Castañeda, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador sacar las manos del proceso electoral y denunció persecución contra tres de sus candidatos.

A través de un comunicado, el instituto político aseguró que desde hace semanas "nuestros candidatos han sido blanco de ataques, señalamientos y guerra sucia desde el partido del presidente, pero también desde instituciones del estado mexicano. La UIF y el SAT hoy están al servicio del Presidente".

Señalaron que Samuel García, Eliseo Fernández y Pablo Lemus tienen cinco cosas en común: Ir ganando en las encuestas, tener origen de familias reconocidas en sus estados, ser empresarios, tener experiencia en el servicio público y que "el Presidente los quiere convertir en delincuentes, haciendo uso del aparato del Estado, para evitar que ganen las elecciones".

Advirtieron que cualquier persona que no esté de acuerdo con el Presidente y que decida ser candidato opositor puede ser convertido, de un día a otro, en un delincuente.

"Están ejerciendo violencia política porque saben que en las calles, en las urnas y en la voluntad de la gente, no pueden ganar. Entendemos la desesperación, no imaginaban que Movimiento Ciudadano se convertiría en una alternativa real para millones de mexicanas y mexicanos. Pero eso no debe ser motivo para pretender apoderarse de la decisión de las y los ciudadanos usando el aparato del Estado", establece el comunicado.

Por ese motivo, reiteraron la exigencia al ejecutivo de "sacar las manos del proceso electoral" y comportarse como un Jefe de Estado.

"Quedan poco más de 2 semanas para la elección y lo que veremos serán ataques más intensos, sabotajes, uso faccioso de las instituciones e intromisiones en la elección por parte del presidente y su gobierno".