Sarampión acumula 362 contagios y un fallecido: Ssa

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud (Ssa), informó que al día de hoy se han confirmado 362 casos de sarampión, siendo Chihuahua en donde se ha presentado la mayoría de casos con 347, y en donde se reporta el fallecimiento de una persona.

En el informe quincenal del Gabinete de Salud federal, el secretario detalló que Campeche, Oaxaca, Sonora, suman cuatro casos cada uno, mientras que Sinaloa, Querétaro y Zacatecas suman un caso cada uno.

Indico que al ser Chihuahua la entidad en donde se han presentado la mayoría de los casos de contagio, se ha hecho un cerco vacunal.

"Hasta el momento se han detectado 362 casos. La mayor parte de los casos en Chihuahua con 347 casos, sin embargo, ha habido casos en Campeche, Oaxaca, Sinaloa, Sonora Querétaro y Zacatecas.

"En todos esos sitios hemos logrado demostrar que tienen sarampión y hemos contenido los casos alrededor de donde se han diagnosticado".

En Palacio Nacional, el titular de Salud destacó que se ha implementado el programa de prevención del sarampión, por lo que se han aplicado 715 mil 277 vacunas aplicadas de enero a marzo.

David Kershenobich Stalnikowitz detalló que los casos de contagio en Chihuahua ha sido en personas que no estaban vacunadas contra el sarampión, por lo que llamó a la población a vacunarse.

Indicó que en esa entidad se reporta un fallecido, quien destacó, no solo tenía daño renal, y diabetes, además de que no estaba vacunado contra el virus del sarampión.

"En Chihuahua, que es en donde más casos ha habido, ha habido 347 casos en población que no estaba vacunada, y ese es un aspecto muy importante a tomar en cuenta y porque insistimos en la necesidad de vacunación.

"Ha habido una defunción en un paciente que no tenía nada más sarampión, sino que tenía daño renal, daño orgánico y que tenía también comorbilidades, como diabetes, etcétera. Estaba mal y se contaminó, además no estaba vacunado contra el virus del sarampión. Fuera de eso no hemos tenido ninguna otra defunción", dijo.

El titular de Salud destacó la importancia de vacunarse contra el sarampión, en especial en este periodo vacacional, donde hay más movilidad de personas que viajan a Estados Unidos en donde hay más casos.

Informó que la semana de vacunación es del 26 de abril al 3 mayo donde se busca aumentar la vacunación.

Detalló que quienes principalmente deben de aplicarse la vacuna para sarampión y rubéola es en niñas y niños de 1 a 9 años de edad; adolescentes y adultos de 10 a 39 años; personal de salud de 2 a 38 años; y en contacto con personas positivas.