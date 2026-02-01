Sarampión, la epidemia que no se pudo frenar

Ciudad de México.- La crisis del sarampión en México entró en una fase crítica: en los primeros 20 días de enero, el país registró mil 153 nuevos casos confirmados, es decir, en sólo tres semanas alcanzó una cifra que durante 2025 tomó casi dos meses acumular.

Con 7 mil 674 contagios, 25 muertes y la presencia del virus en los 32 estados, de acuerdo con los datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, el panorama se complica semana a semana.

Este brote ha puesto en riesgo la certificación como país libre de esta enfermedad, un reconocimiento otorgado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y que se pierde cuando se restablece la transmisión endémica del virus de manera ininterrumpida durante 12 meses o más, explica un vocero de la OPS.

"En el caso de México, ese umbral se cumple el 1 de febrero de 2026", asegura el vocero. Sin embargo, en abril de este año, la Comisión Regional de Monitoreo y Reverificación y la OPS determinarán si en México se ha restablecido o no la propagación del virus.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Expertos en salud pública sostienen que el verdadero número de casos podría ser mayor.

"La literatura médica calcula que por cada muerte existen alrededor de mil contagios", explica Rodrigo Romero, coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología. Esto quiere decir que es probable que más de 17 mil casos no llegaron a un consultorio médico y, por lo tanto, tampoco están en los registros oficiales.

No existe un tratamiento específico para esta enfermedad, hasta ahora la única medida preventiva es la vacunación, pero hasta el cierre de 2024, meses antes de que comenzara la epidemia, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia reportó apenas 60% en la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis (SRP), con la cual logra el esquema completo y una mayor protección.

Aunque la curva de contagios mostró signos que iban a la baja hasta mediados de diciembre de 2025, el brote repuntó de manera peligrosa desde los primeros días de 2026 con 54 casos diarios en promedio. Este aumento en las infecciones no es normal y genera una preocupación sobre el control de la enfermedad.