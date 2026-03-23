SAT explica saldo a favor y en contra en declaración anual

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- La temporada de la

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, que se lleva a cabo tradicionalmente durante el mes de, suele despertar una mezcla de incertidumbre y expectativa entre los contribuyentes mexicanos.De acuerdo con la plataforma especializada, el proceso se resume en comparar lo que pagaste mes a mes contra lo que realmente te correspondía pagar al. Aquí te explicamos paso a paso qué significa cada escenario y cómo impacta en tu economía.¿Qué significa cada resultado?El sistema del, mediante el, arroja una cifra final basada en tus ingresos y gastos facturados. Según explican expertos de, el significado es el siguiente:: Significa que, debido a tus(como gastos médicos o intereses hipotecarios), terminaste pagando más impuestos de los debidos. En este caso, eltiene la obligación de devolverte ese excedente.: Implica que las retenciones realizadas durante el año fueron insuficientes para cubrir tu obligación fiscal total. Esto ocurre frecuentemente cuando un contribuyente tienede forma simultánea o no aplicó deducciones suficientes.¿Cómo te afecta cada escenario?El impacto en tus finanzas varía dependiendo de la gestión que realices de estos resultados. De acuerdo con la información técnica de, así es como te afecta operativamente:Si tienesAutomática: El dinero regresa directamente a tu. Es un proceso sencillo si la declaración es correcta.Uso de: Si ellos $150,000 MXN o decides cambiar tu cuenta bancaria registrada, la autoridad exige el uso de lapara validar el movimiento.: Tienes la opción de no pedir el dinero y dejarlo como unpara pagar impuestos que se generen en el futuro.Si tienes: Debes liquidar el monto mediante unaen bancos o transferencia electrónica.: Si presentas la, elpermite pagar hasta enmensuales.: Según advierte la fuente, "si te retrasas en los, se generan recargos por la autoridad fiscal", lo que incrementa el costo original de tu adeudo.