SAT niega persecución a donatarias y abre puerta a audiencias

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) negó que persiga a donatarias críticas del gobierno federal y afirmó que las que perdieron su registro fue por incumplimiento de requisitos.

SAT niega persecución política y explica revocación de donatarias

"En el SAT somos una institución de gobierno técnica no política; en el SAT no vemos razones sociales", afirmó en conferencia de prensa Gari Flores Hernández González, Administrador General de Recaudación.

El funcionario del SAT dijo que cuando un contribuyente incumple un requisito, no procede su registro: "si un contribuyente no cumple con un requisito, no puede tener autorización para ser donataria".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, omitió dar más detalles sobre el caso de las más de 100 donatarias que este año fueron notificadas que perdieron su registro que dio a conocer EL UNIVERSAL.

Detalles sobre la revocación y derechos de las donatarias

En una nota informativa, el SAT explicó que las donatarias fueron revocadas por no presentar el documento que acredite que las investigaciones que realizan son de carácter científico, toda vez que su autorización era por ese rubro.

Donatarias tienen derecho de audiencia; podrían recuperar registro

Hernández González recordó que tendrán derecho de audiencia y si cumplen con lo que les faltó, pueden volver a obtener el registro.

Informó que el año pasado se dieron de baja a 270 donatarias de un padrón de más de 2 mil en total.

Para el ejercicio del 2025, mencionó que de las más de 336 declaraciones anuales de empresas que se han recibido hasta el momento, cerca de 45 mil son con fines no lucrativos.

Al preguntarle que si las razones por las que perdieron su registro fue por recibir recursos del extranjero y ser críticos del gobierno federal, el funcionario insistió que el SAT es un organismo técnico.

"Una cosa es inscribirse al RFC y otra tener autorización para recibir donativos deducibles de impuestos", puntualizó.

LEA TAMBIÉN SAT revoca permisos a ONG; Sheinbaum niega decisión política Más de 100 organizaciones civiles, incluidas Mexicanos Primero y México Evalúa, perdieron autorizaciones

El Administrador General de Recaudación del SAT se limitó a enfatizar que se debe revisar cuáles son los requisitos que deben cumplir las donatarias.