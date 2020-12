Saturados, hospitales públicos y privados de Sonora por Covid-19

Los hospitales tanto públicos como privados en Sonora están en riesgo inminente de saturación si la población no acata las medidas sanitarias contra los contagios de Covid-19, ya que las unidades comienzan a quedarse sin camas disponibles, indicó Enrique Clausen Iberri.

El Secretario de Salud de Sonora informó que hasta el lunes 21 de diciembre, las unidades privadas de la capital sonorense se encuentran ya saturadas, las públicas en riesgo máximo y el Isssteson está al 100% de su capacidad.

"Hacemos un llamado urgente y muy enérgico a la responsabilidad de la población a que hoy más que nunca se protejan del virus, se resguarden en sus casas para evitar que se siga propagando esta peligrosa enfermedad", recalcó el funcionario estatal.

Puntualizó que Hermosillo está al 77 por ciento de ocupación hospitalaria general en espacios Covid, cifra sumamente muy preocupante, toda vez que los espacios de la Secretaría de Salud están al 82 por ciento, Issste al 77 por ciento, IMSS al 71 por ciento e Isssteson al 100 por ciento.

Clausen Iberri pidió a la población extremar precauciones, ya que este lunes se presentaron largas filas en laboratorios públicos y privados de la capital de personas sospechosas a Covid-19 solicitando pruebas.

No se debe olvidar, recalcó, que Hermosillo está desde hace dos semanas en riesgo máximo por Covid-19 en el Mapa Sonora Anticipa, donde todas las actividades no esenciales se deben de suspender a las 8:00 de la noche, como una forma de controlar la movilidad de la población.

Explicó que las terrazas de restaurantes y lugares al aire libre pueden recibir personas solamente con un 25 por ciento de su aforo y realizando todas las medidas sanitarias, mientras que en restaurantes y lugares cerrados el aforo permitido es solo de 30 por ciento.

"No es momento de realizar festejos, no es momentos de visitar ni de circular en los comercios con aglomeraciones, es un llamado de urgencia a la población a que respeten el distanciamiento social", enfatizó.

Al último corte, comentó, la Secretaría de Salud en la entidad confirmó 10 decesos más y 227 nuevos casos por Covid-19, para acumular 48 mil 320 casos y 3 mil 738 defunciones de la enfermedad en Sonora.