Save the Children pide no eliminar Escuelas de Tiempo Completo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- La organización civil Save the Children indicó que eliminar los servicios de alimentación escolar, representa un agravio contra niñas, niños y adolescentes que viven en condiciones de pobreza, y llamó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a revertir la decisión de desaparecer el Programa de Escuelas de Tiempo Completo.

"Exhortamos respetuosamente a la SEP, para que modifique las reglas de operación del Programa la Escuela es Nuestra (PLEEN) y se vuelva a incluir entre sus objetivos la extensión de las jornadas escolares y los servicios de alimentación. Bajo ningún motivo debe desatenderse el interés superior de la niñez, por lo que retroceder en materia de derechos nunca debe ser una opción".

A través de un comunicado, la ONG, con sede en Reino Unido y con presencia en 120 países, señaló que el 65.8% de las niñas y niños que recibían el servicio de alimentación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) expresaron que el primer alimento que consumían era el que les brindaba su escuela.

"El cierre de escuelas ha impactado a las niñas, niños y adolescentes de múltiples maneras y no podemos permitir la eliminación de una política pública que ha probado beneficiar a la niñez en altas condiciones de vulnerabilidad y marginación. Las niñas, niños y adolescentes, hoy más que nunca, necesitan volver y permanecer en sus escuelas", dijo.

Precisó que durante el ciclo escolar 2020-2021, el PLEEN brindó el servicio de alimentación a 933 mil niñas, niños y adolescentes, que además de beneficiar su salud alimentaria, contribuyó a su permanencia en el sistema educativo nacional.

Destacó que suprimir la extensión de la jornada escolar desatiende la obligación que la Ley General de Educación les confiere a las autoridades educativas de establecer escuelas con horario completo en educación básica, reconocido hasta 2021 en los Lineamientos de Operación del PLEEN.

En tanto, esta decisión dejaría a los 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes que se beneficiaron de las escuelas de tiempo completo durante el ciclo escolar 2020-2021 sin la oportunidad de tener un mejor aprovechamiento escolar y del tiempo libre, participando en actividades recreativas, físicas y artísticas .