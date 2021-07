Saxofonista pide ayuda a AMLO

Ciudad de México.- La saxofonista María Elena Ríos protestó afuera del Palacio Nacional para que se cumpla la reconexión del manantial de Ayutla, también exigió la detención del hombre identificado como autor intelectual del ataque con ácido que sufrió en 2019.

La joven originaria de Oaxaca presentó este sábado un pliego petitorio dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que se cumpla la legalidad de la reconexión del manatial.

"Es por eso que el día de hoy vengo como comunidad y por solidaridad vengo a pedirle que por favor se cumpla la reconexión del manantial de Ayutla", leyó la saxofonista en la plancha del Zócalo capitalino.

María Elena escribió la misiva a mano luego de que dos hombres que se identificaron como personal de Gobernación le dijeron que recibirían el mensaje para el Presidente.

"Me intentaron matar con ácido y mis amigos no me dejaron, yo tampoco lo haré. Tras 4 años sin agua por fin un juez en la sentencia 795/2017 ordena la reconexión inmediata del manantial de #Ayutla #Mixe #Oax pero aún no es un hecho y deseamos sea una realidad", escribió María Elena en Twitter.

Además, la joven expuso que el proceso legal que lleva en contra de su agresor "es una parte de la enorme batalla que tengo que enfrentar junto con mi familia".

María Elena finalizó su mensaje diciendo que confía en que el titular del Ejecutivo cumplirá sus peticiones.

La mañana del 9 de septiembre de 2019, María Elena Ríos fue atacada con ácido. El ataque lo hicieron dos albañiles, Ponciano y su hijo Rubiciel, quienes recibieron en total 30 mil pesos por parte de Juan Antonio Vera, según ellos mismos confesaron en diciembre, cuando fueron detenidos.