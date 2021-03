SCJN defiende independencia y autonomía en actuación de jueces

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los jueces actúan con independencia y autonomía, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzara ayer contra el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, Juan Pablo Gómez Fierro, quien suspendió provisionalmente la reforma eléctrica.



En un mensaje colocado en una red social, el ministro aseguró que los fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial.

Zaldívar señaló que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que también preside, garantiza que los juzgadores federales puedan ejercer su función con absoluta libertad.

"Sus fallos pueden ser recurridos, pero siempre respetados bajo la óptica de la independencia judicial".

El presidente López Obrador pidió el viernes al Consejo de la Judicatura Federal, presidido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, revise el proceder del juez Gómez Fierro, "porque sería el colmo que en perjuicio del país estuviese al servicio de particulares". Acusó que empresas nacionales y extranjeras están molestos con la aprobación de la reforma a la Industria Eléctrica.

"¿Qué es un contrato leonino? Es un acuerdo, un convenio que se hace con una autoridad que no representa legítimamente al pueblo, que no defiende el interés nacional que desde luego tiene facultades y puede ser legal lo que haga, pero actúan como empleado como subordinado de las empresas particulares. Entonces firman convenios en donde pierde la hacienda pública, pierde el pueblo y ganan los particulares, las empresas extranjeras. "Entonces estos jueces se crearon, surgen cuando se llevó a cabo la Reforma Energética para proteger a las empresas particulares y extranjeras. No para proteger y defender el interés nacional entonces apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo el primero".