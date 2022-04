SCJN desestima impugnación la de Cofece contra Ley Eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la impugnación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica impulsada por la presente administración.

En una votación divida de seis contra cinco, los ministros declararon que la Cofece no tiene legitimidad para impugnar la reforma a la LIE, porque no regula el mercado eléctrico.

De este modo, por segunda ocasión, la Corte respaldó la reforma a la LIE impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la dejó intocada.

En su impugnación, la Cofece afirmó que esta reforma invadía su competencia por permitir a la Secretaría de Energía utilizar herramientas de regulación a favor de ciertos participantes en el mercado, específicamente sobre la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El proyecto fue realizado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, la misma que hizo el de la acción de inconstitucionalidad de la LIE en el que los ministros se quedaron a un voto de declarar inválida la reforma.

La ministra propuso originalmente declarar que la reforma no constituye una barrera limitativa a los principios de libre competencia y libre concurrencia y que no invadía facultades de la Cofece.

Sin embargo, durante la sesión, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo consideró que la Corte ni siquiera debía analizar el fondo del caso porque la Cofece no regula el mercado eléctrico, por lo que su impugnación debía ser desechada.

Al escuchar este argumento, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá y el ministro presidente Arturo Zaldívar coincidieron con Pardo.

La ministra Loretta Ortiz se adhirió a sus compañeros y ofreció modificar el proyecto, por lo que Yasmín Esquivel Mossa, quien desde el principio consideró que la competencia de la Cofece no se veía afectada con la reforma, también se adhirió a este bloque.

En consecuencia, esos seis votos sirvieron para aprobar el proyecto modificado en el que se declaró que Cofece no tiene legitimación para impugnar la reforma.