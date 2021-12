SCJN suspende orden de transparentar información sobre vacunas antiCovid

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió las órdenes de transparentar toda la información sobre la recepción de lotes, aplicación y estado actual de las vacunas anticovid, bajo el argumento de riesgo a la seguridad nacional.

La suspensión fue concedida al Ejecutivo Federal quien impugnó una resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y permanecerá vigente hasta que el caso sea resuelto por la Corte en el año 2022.

En su resolución, la Corte deberá definir si la difusión de estos datos ponen o no en peligro los intereses del país.

"Se concede la suspensión de la resolución recurrida para el efecto de que en tanto este Alto Tribunal no resuelva el fondo del asunto, no se cumpla ni se haga cumplir la resolución emitida por el órgano garante en el expediente RRA 11144/21, en cuanto a divulgar la información cuya publicación, a juicio del recurrente, pone en peligro la seguridad nacional", señala el acuerdo de la Corte.

El caso derivó de la petición de un ciudadano sobre los lotes que se han recibido en México de la vacuna de cada farmacéutica y "en dónde se aplicaron, precisando los números, cuántas dosis tiene cada lote, dónde fueron administradas, si ya fueron administradas, así como en qué almacén y estado se encuentran" aquellas que todavía no se aplican.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal presentó recurso de revisión en materia de seguridad nacional para revocar la resolución del Inai.

Asimismo, existen en la Corte otros 24 recursos similares presentados por la Presidencia de la República relacionados con la información sobre las vacunas de prevención contra el Covid-19 pues argumentó que transparentar esos datos pone en riesgo la seguridad nacional.