"Sé a lo que me voy a enfrentar", dice Raúl Paz tras unirse a Morena

Este martes, el senador panista, Raúl Paz Alonzo, anunció que tomó "la decisión más difícil" de su vida laboral y política, al sumarse a trabajar por Yucatán y por México, de la mano de Morena.

Sin especificar que renuncia al Partido Acción Nacional, Paz Alonzo mencionó a través de un video en redes sociales que se suma "a trabajar por Yucatán, a trabajar por el sur de México que tanto lo necesita y que es un gran tesoro, y a trabajar por México, por bien de los que menos tienen".

También dijo que "Soy un fiel creyente de que para que México avance necesitamos reducir esa brecha de desigualdad tan grande, y estoy muy consciente de que el único gobierno y presidente que ha volteado a ver el sur del país es Andrés Manuel López Obrador y este gobierno de la Cuarta Transformación".

En sus redes sociales, el senador señaló que será Comisionado Nacional de Enlace con el Sector Empresarial desde Morena.

"El día de hoy cierro un ciclo en lo profesional y político, dando inicio a la transformación de México desde @PartidoMorenaMx como Comisionado Nacional de Enlace con el Sector Empresarial", posteó en Twitter.

Y adelantó que se enfrentará a "ataques de diferentes intereses mezquinos que me van a querer demeritar".

Incorporación de Paz Alonzo a Morena, una separación ya anunciada: PAN. Por su parte el PAN en Yucatán señaló que la incorporación del legislador Paz Alonzo a Morena es una separación ya anunciada, por lo que dio cuenta de su renuncia a Acción Nacional.

El partido blanquiazul en la entidad indicó que de manera inmediata se dará vista a los órganos del Partido para que se inicie el proceso de expulsión del legislador, conforme a los reglamentos y normatividad interna.

Indicó que será él quien tenga que explicar a la militancia y a la sociedad su adhesión a Morena.

Destacó a su vez que quienes integran el PAN en Yucatán, lo hacen por convicción y por principios, procurando lo mejor para la entidad y no por intereses personales.

PAN condena decisión de senador. La bancada del PAN en el Senado manifestó su sorpresa por la decisión del senador Raúl Paz Alonzo, al apoyar y "unirse a quienes promueven la destrucción de México".

"Condenamos que en su búsqueda por militarizar el país, Morena no escatime promesas, candidaturas y recursos políticos para intentar obtener los votos que hoy no tienen en el senado de la República", puntualizó el partido.