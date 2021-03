Se acaban vacunas Covid y cierran 2 sedes en Oaxaca

La segunda jornada masiva de vacunación contra el Covid-19 en la capital de Oaxaca arrancó de nueva cuenta con desorganización, miles de personas pernoctando a la intemperie y horas de retraso, a lo que este miércoles se sumó el anuncio de que dos de los 11 puestos de vacunación agotaron sus dosis en el primer día, por lo que ya no brindarán la atención, informó Oswaldo García Jarquín, presidente municipal de Oaxaca de Juárez.

De acuerdo con el edil morenista de la capital, hasta las 10 de la mañana había arrancado la vacunación en dos de los 11 centros y paulatinamente se irían sumando el resto de sedes excepto dos, en los cuales se terminaron durante el primer día de aplicación las dosis programadas para las tres jornadas.

Se trata de los centros de vacunación ubicados en el Ejido Guadalupe Victoria y en Lomas San Jacinto Amilpas, donde hasta esta mañana aún permanecía personas realizando filas con la esperanza de ser inmunizados contra el virus que ha dejado mas de 3 mil muertes en la entidad.

"La delegación estatal de Bienestar nos ha informado que se terminaron las vacunas que tenían destinadas para el número de de habitantes de las colonias circunvecinas. Se cierra el centro de vacunación del Ejido Guadalupe Victoria y también el de Lomas de San Jacinto", informó García Jarquín.

El presidente municipal indicó que estos centros de vacunación ya no van a brindar servicio y en su lugar se abrirá un centro de vacunación más en un lugar por definir, que se anunciará de parte del gobierno federal.

"Qué decirle a estas personas que estaban haciendo fila o que tenían la esperanza de vacunarse el día de hoy o el día de mañana en estos dos centros de vacunación, que lo haga en los 9 restantes (...) mucha paciencia, se sigue atendiendo a los adultos mayores que tienen 60 años y más. Todavía nos queda el día de mañana para cumplir con el compromiso de vacunar a 28 mil ciudadanos de la capital, paciencia y sobre todo esperanza", informó en un video en sus redes sociales.

Ante el cierre de estos centros y el anuncio de que se agotaron las vacunas, personas que aguardaban desde un día anterior se inconformaron y protestaron sobre avenida José Murat, pero poco desees de retiraron.

"No llegaron las vacunas, personas pasaron la madrugada esperando. No viene nadie a informar qué sucede, se bloqueó la calles principal y los adultos mayores siguen llegando", denunciaron inconformes, pues aunque las 800 vacunas destinadas a este centro de vacunación se terminaron desde ayer, nadie informó al respecto por los que la gente se quedó esperando.

"¿Cómo es posible que sólo dieron 800 vacunas para ese punto para suministrar en 3 días cuando la población es bastante, por lo menos que den el aviso oficial por pare de la Secretaría de Bienestar y den día tentativo para las nuevas vacunas", manifestó Verónica Avendaño y muchas personas más mediante redes sociales.

Mientras que en el Ejido Gudalupe Victoria los vecinos informan que desde el día de ayer se retiraron los módulos y sillas y la gente se ha trasladado a la Facultad de Medicina de la UABJO en busca de vacunas.

No obstante, en esa sede también hay denuncias sobre la falta de dosis y que no habrá más hasta la próxima campaña de vacunación.

"Estoy en la Facultad de Medicina de la UABJO desde ayer en la tarde haciendo fila, pernocté aquí y resulta que ya no hay vacunas, hasta que haya otras campaña de vacunación Covid", denunció la usuaria Mónica Jiménez en el video del edil capitalino.

Todo el proceso de logística y aplicación ha sido ampliamente cuestionado por los ciudadanos que han pasado hasta más de 24 horas de espera en las diferentes sedes. En el Gimnasio de Ciudad Universitaria, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) desde el lunes en la tarde ya existía una fila para este miércoles, pues anunciaron que las dosis serían mil y la fila por la mañana del martes llegaba a las 2 mil 500 personas.

Hasta el momento, Nancy Ortiz Cabrera, delegada de los programas de Bienestar del gobierno federal y quien anunció las sedes y logística de vacunación en Oaxaca, sin informar al gobierno estatal, no se ha pronunciado al respecto.

Desde el domingo pasado el gobierno de Oaxaca, a través de los Servicios de Salud mostró su inconformidad con la logística de aplicación de las dosis, pues aseguró que no se estaba garantizando la llegada "segura y suficiente" de las vacunas.