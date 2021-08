"Se acabó el tiempo de atender caprichos presidenciales", dice el PRD sobre Ley de Revocación de Mandato

La coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, advirtió que la Ley de Revocación de Mandato no será discutida, toda vez que no hay consenso.

A través de un comunicado, recordó que falta muy poco para que se termine esta Legislatura, y una iniciativa de ese tipo no puede aprobarse al vapor.

"Ya no hay tiempo ni condiciones en la LXIV Legislatura para discutir este tema y no lo sacaremos al vapor sólo porque el presidente tiene prisa por el temor de que no se apruebe a tiempo y en los términos en que él la quiere, para llevar a cabo la jornada de revocación de mandato que tendrá lugar en marzo de 2022. Se acabó el tiempo en que López Obrador imponía sus caprichos a la Cámara de Diputados", aseguró.

La lideresa perredista sostuvo que en la próxima Legislatura habrá tiempo para sacar adelante la propuesta, misma que deberá ser negociada entre los legisladores de todas las bancadas.

"Lo que el presidente no quiere es dialogar, se quedó con la mala costumbre de imponer su agenda al Congreso de la Unión, pero eso se acabó por mandato ciudadano. Si bien esta es una ley secundaria, entraría a un proceso de negociación de la agenda legislativa del primer periodo ordinario en la Cámara de Diputados y ello implica construir consenso, establecer diálogo y acordar con los diferentes grupos parlamentarios; lo normal en una democracia, pero que no gusta a López Obrador", insistió.

Juárez Piña aseveró que esos instrumentos valiosos como mecanismos de democracia participativa están siendo pervertidos por López Obrador para desviar la atención de los malos resultados de su gobierno.

"No aceptaremos más presiones ni del López Obrador ni de Morena, ya no dictarán la agenda legislativa, ni permitiremos que se siga utilizando la Cámara de Diputados para más espectáculos. Lo que el presidente debe hacer es enfocar su atención en el gobierno porque los problemas del país son muchos y graves", concluyó.