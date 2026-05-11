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"Se acabó la violencia contra las mujeres"

Por El Universal

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
A
"Se acabó la violencia contra las mujeres"

Cajeme, Son.- Al asegurar que se terminó la violencia hacia las mujeres, la presidenta rechazó el clasismo, la discriminación y el machismo en el Día de la Madre: "Las mamás damos todo por nuestros hijos", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al felicitar a madres migrantes, trabajadoras y adultas mayores.

"Hubo un tiempo en que se creyó que era lícito golpear a una mujer. Eso no, se acabó la violencia contra las mujeres. Las mujeres no queremos ser más, porque somos iguales, pero nunca más queremos ser menos en nuestra sociedad. Por eso decimos que en México la transformación significa abajo el racismo, abajo el clasismo, abajo la discriminación y abajo el machismo", declaró.

Durante la entrega de Pensiones Mujeres Bienestar en Ciudad Obregón, la Mandataria lamentó que en México había mucho machismo, pues los hombres creían que las mujeres no tenían derechos y eran menos que ellos.

Así, reconoció a Josefa Crescencia Ortiz Téllez-Girón por su participación en la Independencia de México, así como a Gertrudis Teodora Bocanegra y a Margarita Maza.

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Así, la Mandataria puntualizó que la Pensión Mujeres Bienestar está dirigida a cuidadoras, aunque instó a todos a involucrarse en las tareas de cuidados y reiteró que su gobierno planea construir mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

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