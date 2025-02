Se activa la contingencia ambiental

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la primera contingencia por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), por lo que este jueves no podrán circular los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Así como los hologramas de verificación 1, cuyo último dígito de placa sea 1, 2, 4, 6, 8 y 0, y todos los hologramas 2.

La CAMe detalló que a las 17:00 horas de este miércoles se registraron concentraciones máximas de ozono de 157 partes por billón (ppb) en la estación Tlalnepantla, en el mismo municipio mexiquense.

Un sistema de alta presión sobre la porción oriente del Valle de México ocasionó viento con intensidad ligera y dirección variable durante el día, y en combinación con radiación solar intensa, favoreció la acumulación de los precursores de ozono.

Esta es la primera contingencia por ozono que se activa en lo que va de 2025, y la segunda del año, pues el 1 de enero se decretó, pero por partículas PM10 y PM2.5.

El 19 de febrero, la CAMe informó que en 2025 se esperan hasta seis contingencias por ozono en la Zona Metropolitana, parámetros inferiores al año pasado, cuando se presentaron 11. Las autoridades explicaron que de febrero a junio hay un escenario mayormente seco, donde la temporada de ozono se hace presente.