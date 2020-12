Se adelantan cuatro partidos al TEPJF en paridad

Sin esperar a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aclare su posición frente a la paridad de género en las candidaturas para gubernaturas en disputa para 2021, partidos políticos se han comprometido a postular siete mujeres.

Solamente dos partidos, Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), han decidido esperar a que el Tribunal Electoral haga público el engrose correspondiente, a través del cual se conocerá si se mandata a los institutos políticos postular siete candidatas o lo deja solamente en exhorto.

Redes Sociales Progresistas (RSP), Partido Encuentro Solidario (PES), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no se han pronunciado al respecto.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Acción Nacional (PAN), Morena y Fuerza Social por México aseguraron que postularán a siete mujeres candidatas, sin esperar a que el TEPJF lo determine.

El representante de Movimiento Ciudadano ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Juan Miguel Castro Rendón, envió un oficio al consejero presidente, Lorenzo Córdova, en el cual expuso que derivado de la resolución emitida por la Sala Superior del TEPJF, su partido se encuentra atento al engrose correspondiente, y en consecuencia observará el mandato de la autoridad jurisdiccional federal.

En el caso del PRI, canceló la realización del Consejo Político Nacional que tendría el pasado martes 15 de diciembre, en el que aprobaría los criterios aplicables para garantizar la paridad de género en las postulaciones de las candidaturas a las 15 gubernaturas que participan en el proceso electoral de 2021.

De acuerdo con una versión de priistas, el consejo se suspendió ante el limbo que se tiene tras la no claridad del Tribunal Electoral de vincular o no a partidos políticos para que cumplan con la paridad de género.