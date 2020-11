Se alzan en Morena contra imposición de candidatos

De cara al proceso electoral del 2021, Morena enfrenta movimientos de rebelión interna en algunos estados que buscan evitar la imposición de candidaturas desde la dirigencia nacional.

A pesar de que no se concretó con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) la alianza en San Luis Potosí y que crece la oposición interna a una eventual imposición en Nuevo León, la dirigencia nacional de Morena continúa con negociaciones para alcanzar coaliciones en todo el país.

Militantes de Nuevo León y Guerrero se oponen abiertamente a imposiciones de candidatos, mientras que en Veracruz y Chiapas se mantienen a la expectativas para evitar candidatos que no sean parte de la 4T o de no tener autoridad moral -dicen liderazgos morenistas que pidieron no ser citados a fin de evitar choques internos- para enarbolar la bandera de ese instituto político.

En San Luis Potosí ocurrió y prácticamente la coalición de Morena con el Partido Verde, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza local, no se concretó, y ello porque los militantes del partido en el gobierno no admitieron que Ricardo Gallardo (PVEM) sea quien contienda por la gubernatura bajo las siglas de Morena.

No así en el caso de Nuevo León, en donde la militancia no alcanzó a detener la alianza de Morena con el Partido Verde que ha impuesto la candidatura de Clara Luz Flores.

Fuentes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena (CEN), aseguraron que no todo está definido, pues aún se sigue en conversaciones con los del Verde y del Partido del Trabajo, para el caso de Nuevo León.

Acusan imposición

"A la militancia no nos cuestionaron, ni siquiera se sentaron con nosotros para tratar el tema de la coalición, y todo ello violenta los estatutos de Morena. La coalición en nada beneficia al partido. Como militancia nos están haciendo a un lado y nos están sacando, los ex priistas son los que están llegando", declaró la diputada local en Nuevo León, Celia Alonso.

Agregó: "A la militancia nos han hecho a un lado, yo en mi caso, no puedo contender ni siquiera buscar mi reelección porque todo se lo dejaron al Panal (Partido Nueva Alianza), nos están haciendo a un lado, nos están sacando", denunció Celia Alonso.

El pasado domingo, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, estuvo en Nuevo León con el fin de reunirse con consejeros estatales con el fin de compartir información respecto de la coalición que se hizo con el PVEM, el PT y Nueva Alianza local; así como el proceso para la definición de las candidaturas y la convocatoria para ello. Sin embargo, el encuentro no se pudo llevar a cabo porque en el lugar se desató un zafarrancho.

Esta semana deberá conocerse la convocatoria interna para elegir candidaturas. El dirigente nacional sigue en negociaciones con los partidos aliados y con la misma militancia.

La morenista Celia Alonso subrayó que no se puede permitir que Clara Luz Flores sea la candidata que abandere Morena, sobretodo por sus antecedentes y ser expriista.

Insiste dirigencia en alianzas

Por lo pronto, la dirigencia nacional de Morena continúa con las negociaciones para alcanzar coaliciones en todo el país.

Mario Delgado advirtió que para las coaliciones, Morena es quien pondrá a los candidatos. Guerrero se ha convertido intensa negociación por todos los aspirantes que quieren ocupar la candidatura.

En Jalisco han comenzado ya los diálogos para la coalición con el PVEM y el PT.

La dirigencia nacional de Morena subrayó que todas las candidaturas se elegirán por el método de encuesta. Fuentes de Morena confiaron que en el caso de las diputaciones federales, es posible que si se vaya en alianza con PVEM y PT y con ello no romper coalición al interior del Congreso federal.