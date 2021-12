Se analiza dosis de refuerzo: Ssa

Ciudad de México.- El gobierno de México analiza la aplicación de una dosis de refuerzo de las vacunas Covid-19, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se cuenta con las dosis suficientes para llevar a cabo un plan en este sentido, pero la prioridad es completar la cobertura con las primeras dos dosis.

"Lo tenemos contemplado, no se había anunciado porque hay mucha alarma con la nueva variante, y quisimos actuar con prudencia para no infundir miedo, pero es parte del plan que se tiene. Se va a continuar la vacuna con los jóvenes, en su momento se va a decidir sobre los niños y vamos a iniciar pronto ya la dosis de refuerzo para adultos mayores. No tenemos escasez de biológicos, tenemos para una, dos y tres aplicaciones, no nos faltan antígenos porque destinamos 40 mil millones de pesos", expuso.

El Presidente comentó que también a los docentes y personal educativo que fueron inmunizados con el biológico CanSino recibirán otra dosis: "Se van a reforzar, hay algunas vacunas que de acuerdo a las investigaciones necesitan ese refuerzo, pero no va a tardar mucho, tenemos vacunas para todo el plan".

Por su parte, en la conferencia Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que la variante ómicron se ha identificado en los cinco continentes, por lo que el cierre de fronteras o cancelación de viajes no son medidas efectivas para contrarrestar su transmisión.

"Podemos garantizar que ómicron será predominante en el mundo y puede incluir a México", dijo el subsecretario sobre la nueva variante.