Se aproxima una crisis económica

Santiago de Yogana, Oax.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se avecina una crisis económica por la pandemia del coronavirus y la caída de los precios internacionales del petróleo.

En su tercer y último día de gira de trabajo por Oaxaca, al supervisar la construcción del tramo carretero Barranca Larga-Ventanilla, el Jefe del Ejecutivo federal dijo que todavía hay un par de obras pendientes para dejar conectado a todo el estado; sin embargo, éstas tendrán que esperar hasta ver cuál es el impacto de la crisis en el país.

"Si nos va mejor, si no nos pega mucho la crisis económica que se está avizorando y sintiendo ya por el coronavirus y la caída del precio del petróleo nos quedaría pendiente la ampliación de la carretera de Oaxaca a Tuxtepec, pero no me atrevo a decir que la vamos a ampliar, porque vamos a ver primero cómo nos va al enfrentar la crisis económica que se avecina", manifestó el mandatario.

Acompañado por el gobernador Alejandro Murat, los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú; de Banobras, Jorge Mendoza, y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, el Presidente confió en que México saldrá adelante de la contingencia sanitaria porque entre las fortalezas —dijo— se cuenta con muchas reservas económicas.

El mandatario federal pidió tener confianza en que si se sigue trabajando con honestidad, austeridad y eficiencia, se podrá enfrentar la crisis y salir adelante.

"Tenemos reservas y un pueblo extraordinario, eso es lo mejor de México, su pueblo, bueno, honesto, trabajador", expuso.

El gobernador de Oaxaca, Murat Hinojosa, destacó que el tramo carretero traerá mucho desarrollo a las regiones del estado. "Eso nos entusiasma, porque hoy aquí está el músculo de la Presidencia que hace que las cosas caminen; como bien dice usted, que ese elefante reumático empiece a caminar y, ¿por qué no?, a correr".

Durante el evento se limitó el número de asistentes a solemante 50 personas, no fue abierto al público en general. A su llegada a Yogana, López Obrador saludó a distancia a los funcionarios, únicamente hasta el término de evento, y a petición de un trabajador, el Presidente accedió a dar la mano.