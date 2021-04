Se buscará justicia y reparación del daño para Victoria: Segob

La Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que en el caso de Victoria Esperanza Salazar Arraiza, una salvadoreña asesinada por policías de Tulum, Quintana Roo, se buscará que haya verdad, justicia y reparación integral del daño para los familiares de la víctima.

Luego de que el cuerpo de Victoria Esperanza fue repatriado a El Salvador, la Segob emitió un comunicado donde señaló que el gobierno federal y el de Quintana Roo están en coordinación para que haya justicia en este caso, y para que se capacite en derechos humanos a los cuerpos policiacos, a fin de que no haya casos similares.

"Desde el primer momento de los hechos se convocó a una mesa de coordinación entre autoridades federales y locales para lograr atender el caso de forma eficaz y poniendo en el centro a las víctimas", precisó.

"Asimismo, se busca asegurar que las autoridades locales garanticen la verdad, justicia y reparación integral; además de la capacitación de los elementos policiacos, a fin de contar con las medidas necesarias para que hechos como estos no se vuelvan a repetir", expresó la Segob.

Victoria Esperanza murió el pasado 27 de marzo, cuando policías de Tulum la detuvieron con uso excesivo de la fuerza hasta romperle la columna vertebral, lo cual derivó en su fallecimiento.

Ante estos hechos, la Segob urgió a que a que haya una mayor capacitación para los elementos de seguridad pública, por lo que las autoridades de Quintana Roo tendrán todo el apoyo de la Federación para lograrlo.

"Desde Gobernación se considera que el foco de atención debe estar en la no repetición de los hechos, que la policía estatal y municipal de Quintana Roo deben recibir mejor capacitación y emitir procedimientos de actuación en detenciones y manifestaciones con perspectiva de derechos humanos.

"Además, de que debe haber una sensibilización y enfoque especial sobre el trato hacia mujeres y personas en situación de movilidad, para erradicar actos autoritarios y discriminatorios. Esto debe iniciar a la brevedad y para ello, el Estado de Quintana Roo, contarán con el apoyo de la Federación", expresó la Segob.