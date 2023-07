Se caen 20 integrantes de la danza de Los Zancudos en Guelaguetza

OAXACA, Oax., julio 24 (EL UNIVERSAL).- Momentos de tensión se vivieron este lunes durante la celebración de la "Gran Fiesta del Cerrito de Zaachila", cuando entre 18 y 20 integrantes de la danza de "Los Zancudos" se cayeron durante su participación en la Guelaguetza que se ofrece desde hace más de 60 años en la zona arqueológica de este municipio.Los danzantes, niños y jóvenes que deben mantener el equilibrio mientras bailan sobre zancos de madera de hasta dos metros de altura, estaban en la recta final de su presentación cuando comenzaron a caer uno tras otro en el escenario.De inmediato, elementos de Protección Civil del ayuntamiento de Zaachila y paramédicos de la Cruz Roja comenzaron a atender a los jóvenes, muchos de los cuales insistieron en seguir participando e invitaron a la gente a no dejar de aplaudir.No es raro que algunos integrantes de esta danza lleguen a caer dado la complejidad de las acrobacias que realizan en los zancos, pero no es común que sean tantos los que caen al mismo tiempo."Cuando comenzaron a caer, lo que les dije es que se abrazaran todos para mantener el equilibrio", contaba uno de los danzantes que participó en el número.De acuerdo con Pedro Medina, representante del grupo de "zancudos" del barrio de San Pedro, perteneciente a Zaachila, fueron entre 18 y 20 los jóvenes que cayeron durante su participación en la Guelaguetza, pero aseguró que ninguno se lesionó de gravedad y descartó que haya secuelas del accidente."Los Zancudos y Zaachila no pueden quedar mal"Según el danzante, los jóvenes son conscientes del riesgo de bailar en los zancos y aseguró que fue el escenario recién pintado, sumado a la lluvia que lo deslavó, lo que causó el incidente."Nos han tocado diversos escenarios de los que desconocemos la estabilidad. En este caso nosotros sabíamos que hoy en la mañana pintaron la tarima y con esta lluviecita... sabíamos a lo que íbamos, pero Los Zancudos y Zaachila no pueden quedar mal, y menos con nuestra gente", explicó el joven en entrevista con EL UNIVERSAL.En esta edición de la Gran Fiesta del Cerrito participaron 45 integrantes del grupo de danzantes de "Los Zancudos", ninguno de los cuales se lesionó de gravedad. Incluso, tras la atención a los caídos, el grupo bailó una última pieza para despedirse de los cientos de asistentes a esta festividad que los animaron con sus aplausos.En total, el grupo está integrado por 90 personas, incluidos niños, niñas, jóvenes y personas de la tercera edad, encargados de preservar una de las danzas originarias de Zaachila, junto con la Danza de la Pluma.