Se cerrarán escuelas donde se detecte coronavirus: SEP

El secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, reveló que si se diera el caso de algún enfermo de coronavirus en escuelas del país, de inmediato se cerraría el centro escolar y se mandaría a casa al resto de los alumnos.

Precisó que el país se encuentra en estos momentos en una etapa de contención del virus y que al momento no se conoce ningún caso que haya llegado a los colegios, pero que si algún alumno llegara a desarrollar los síntomas, ya se cuentan con los protocolos para actuar de manera inmediata.

Detalló que en las escuelas se están atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud, se informa a los maestros, alumnos, trabajadores de limpieza, administrativos y padres de familia, que se laven las manos varias veces al día y que usen el gel antibacterial.

Asimismo, insistió en que las maestras y maestros ya saben que si llega un niño con temperatura o fiebre, habrá que llamar a los papás para regresarlo a su casa.

"Pues muchas veces los padres de familia tienen un hijo enfermo, pero se les hace mucho más fácil dejarlo en la escuela porque no tienen donde que se quede. Ese niño contagia a sus compañeros, maestros y hasta a la población más vulnerable como los de la tercera edad", subrayó.

El secretario dijo que está en comunicación tres veces por día con su homólogo de Salud para estar informado de la evolución de la enfermedad en territorio nacional, por lo que al momento descartó que haya algún caso de coronavirus en colegios del país.

Moctezuma Barragán dijo que en las escuelas se han comenzado a implementar filtros de ingreso donde se toma la temperatura al alumno a través de un termómetro de contacto, y el uso de gel antibacterial obligatorio.

Expresó que no hay que alarmarse y conservar la calma ante este nuevo virus pues comparó cifras de la Secretaría de Salud de contagios por influenza en el país que sobrepasan por mucho al coronavirus, que apenas se registra 5 casos a nivel nacional.

Por otro lado, ante denuncias por abuso sexual y violación en escuelas de Yucatán, se le cuestionó al secretario de Educación federal si tenía conocimiento de las cifras ya que la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (SEGEY) aún no ha informado de cuántas denuncias se han recabado en este sentido; Moctezuma Barragán dijo que había hablado de estos temas con el gobernador Mauricio Vila y con la secretaria Loreto Villanueva para aplicar tolerancia cero en estos casos.

El secretario recordó que antes no se conocían estos abusos porque se callaban, pero que ahora buscan mantenerlos a la luz pública y que sean atendidos.