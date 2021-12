Se compromete AMLO a legalizar autos "chocolate" en Michoacán

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que se legalizarán todos los autos extranjeros irregulares en el estado de Michoacán.

Al encabezar la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en esta ciudad, el titular del Ejecutivo federal detalló que a este acuerdo entrarán solo los autos que estén en la entidad hasta el 31 de diciembre de este año.

"Vamos a cumplir con esa demanda, esa petición de que todos los carros que no tengan papeles y que hayan introducido nuestros paisanos para los trabajos del campo y también para transportar a sus familias, llevar a sus hijos a la escuela, todos los vamos a regularizar, hacemos ese compromiso, nada más que vamos a poner un límite, hasta el 31 de diciembre, los que entran, los que ya están aquí y los que entren hasta el 31 de diciembre porque vienen nuestros paisanos y a lo mejor van a traer sus carros y que se los regularice porque nos ayudan mucho, mucho, mucho, mucho nuestros paisanos michoacanos".

Acompañado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), el Mandatario federal pidió a los distribuidores de vehículos nuevos a que entiendan a que todos "tenemos derecho a ser felices".

"Espero que lo entiendan los distribuidores de vehículos nuevos, Que entiendan que no todos tiene para comprar un carro nuevo y todos tenemos derecho a ser felices y yo estoy seguro que ellos van a entender que necesitamos buscar el bienestar de todo el pueblo, no ser egoístas, no estar pensando en nosotros, en los negocios, que no nos domine la ambición al dinero, a lucro, que no dejemos de aplicar el principio universal, histórico del amor al prójimo".

El mandatario federal destacó que los migrantes michoacanos en Estados Unidos envían entre 100 a 120 mil millones de pesos al año.

"Para tener una idea, el presupuesto de Michoacán será de 80 mil millones, estamos hablando de remesas de 100 a 120 mil millones, este año será récord porque van a llegar al país 50 mil millones de dólares, es lo que envían nuestros paisanos a sus familiares", dijo.

El pasado 16 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este sábado el decreto para regularizar automóviles extranjeros irregulares, comúnmente llamados "autos chocolate", programa que iniciará en los siete estados fronterizos con Estados Unidos.

Al tomar la palabra, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, detalló que el presidente López Obrador tomó la decisión de emitir este decreto pues señaló que muchas veces esos vehículos son usados por grupos criminales para cometer ilícitos y detalló que en esta entidad circulan más de 500 mil vehículos irregulares de procedencia extranjera "muchos de los cuales impactan en la inseguridad ante la falta de registro y control vehicular".

Todos los que, hasta la entrada en vigor del decreto (16 de octubre del 2021), estén en México, en alguno de los estados fronterizos del país.

Aunque cabe decir que se sigue trabajando en el programa de regularización de autos chocolate proceso que están decidiendo en conjunto la Secretaría de Gobernación, la de Economía, la de Hacienda y la de Seguridad y Protección Ciudadana.

Por el momento, los documentos que serán necesarios para poder hacer la regularización de los autos chocolate son los siguientes (todos con 2 copias): Título del vehículo, credencial de elector del propietario, Licencia de manejo actualizada, Póliza de seguros a terceros, una declaración de exportación de remitentes (Shippers Export Declaration).

El último es emitido por la Oficina del Censo de Estados Unidos, y tiene como objetivo dar un registro de exportación y que las autoridades del país del norte den de baja el auto y garantizar la procedencia del vehículo.