Se dará celeridad y certidumbre a nombramiento en Banxico: Monreal

El Senado dará celeridad al proceso para ratificar a Victoria Rodríguez Ceja y que forme parte del Banco de México, para darle certidumbre a los mercados financieros, dijo el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Explicó que se hará el análisis cuidadoso y reflexivo una vez que ingrese la propuesta de nombramiento, señaló que no puede adelantar lo que va a pasar y que la ley va a prevalecer sobre el acuerdo político.

Monreal Ávila señaló que la Comisión de Hacienda verificará que cumpla con los requisitos y que la próxima semana, la funcionaria comparecerá, primero en la comisión y una vez que esté el dictamen de elegibilidad lo hará ante el pleno.

Sin embargo, comentó que se cumplirá con la ley y la comisión dictaminará lo que la ley dice, no hay fecha fatal, el procedimiento está claro y en el Senado cuidarán los procesos. El Banco de México tiene gobernador hasta el 31 de diciembre, por lo que no hay prisa.

Se espera, señaló, que la propuesta llegue durante el transcurso del día y se turnará, de inmediato, a la comisión de Hacienda, que sesionará desde el viernes y probablemente el miércoles la cite para entrevistarla y el jueves podría llevarse al pleno para su aprobación.

Monreal Ávila señaló que en este caso no se requiere de mayoría calificada, por lo que Morena y sus aliados lo pueden sacar sin problemas, pero que le gustaría que contara con el respaldo de la oposición.

El legislador afirmó que el propósito fundamental de este nombramiento es refrendar la autonomía del Banco de México.

Ricardo Monreal reiteró que el presidente Andrés Manuel López Obrador retiró, desde agosto pasado, la propuesta de que fuera Arturo Herrera el gobernador de Banxico.