"Se debe oír a OPLES"

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Por El Universal

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, entregó al titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, un paquete de propuestas de autoridades electorales locales y organizaciones de la sociedad civil.

La consejera presidenta del INE defendió la labor de esos entes estatales, que dijo, deben ser considerados dentro de la reforma electoral.

"Es un conocimiento basto el que existe en los organismos públicos locales, fundamentalmente de las zonas de atención especializada que debemos tener y cómo lo comparten con el Instituto Nacional Electoral. Ambas partes, los OPLES y el INE, llegamos hasta el último rincón de las localidades para poder instalar las casillas", destacó.

Guadalupe Taddei pidió que la comisión que preside Pablo Gómez reconozca y tenga en su haber toda la aportación de los organismos públicos, electorales y locales. 

Subrayó que ella defiende la permanencia de los OPLES porque su existencia obedece a las condiciones locales de cada estado. "Es algo muy especializado lo que se hace ahí. A veces no lo podemos reconocer porque no formamos parte de esas estructuras, pero cuando entras y te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás de un proceso electoral, entendemos que es imposible que lo hagamos a nivel federal con la meticulosidad que se hace a nivel local", enfatizó.

