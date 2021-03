Se debe pensar seriamente en renovar o exterminar el INE: Delgado

Mario Delgado, presidente nacional de Morena, acusó que algunos consejeros electorales actúan como "gatilleros del PRIAN", por lo que manifestó que desde el Congreso se tendrá que pensar seriamente si renovar o exterminar al órgano electoral.

"El INE está demostrando que se quedó atrás, la gente dio un de un gran salto hacia consolidar nuestra democracia en julio del 2018 y la institución electoral sigue atorada en el pasado, sigue con las prácticas del PRIAN y va a ver qué pensar muy seriamente qué hacemos, pero estos consejeros ya les quedó grande el saco.

"¿La solución sería renovar a estos consejeros o la exterminación del INE?", se le cuestionó.

"Yo creo que son las dos cosas, no sólo pensar en el tema de las personas, si no en la institución en su conjunto, que garantice una auténtica democracia", contestó.

En conferencia de prensa en Villahermosa, Tabasco, el líder partidista acusó que algunos consejeros electorales están actuando como "gatilleros del PRIAN", en lugar de ser árbitros imparciales, por lo que los invitó a enfrentar a Morena a través de las urnas, y no, señaló, disfrazados de árbitro cargando la mano hacia un partido.

"No podemos permitir un retroceso en el avance democrático; la democracia que hoy tenemos en el país es resultado de una lucha del pueblo de México de muchos años y ahora la derecha pretende utilizar a la institución electoral para frenar el movimiento", declaró.

Mario Delgado advirtió que el INE ya se sumó a Todos Unidos Contra Morena(Tumor) y, señaló que estos representan una "formación maligna, el cáncer de la corrupción".

"Entonces, a esos consejeros que ya decidieron ser parte del Tumo los invito a que se sumen al Acuerdo Nacional por la Democracia que ha convocado el presidente de la República, para que dejemos que en estas elecciones la gente decida".

Aseguró que a quien milita o simpatiza con Morena no lo mueve el cargo, sino, afirmó, la transformación del país, por lo cual "debemos tener los mejores perfiles, perfiles que nos ayuden a garantizar que vamos a lograr nuevamente la mayoría en la Cámara de Diputados, pues es de la mayor importancia para el proyecto de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador".