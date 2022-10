Se debe revisar caso de médico residente acusado de robo: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si el médico residente acusado de robo en el Hospital 1 de Octubre es inocente no debe ser juzgado, pero si cometió robo deben proceder.

En conferencia de prensa, subrayó que no se va a tolerar la corrupción en el sector salud.

"Este asunto tiene dos opiniones: una, que se trata de un médico cumpliendo con su responsabilidad, en su mochila llevaba material de curación; la otra, es que eran demasiadas jeringas, equipos, esa es la otra opinión, que era un robo. Existen esas dos posturas", expuso.

"El que nada debe, nada teme. Nosotros no vamos a cometer en ningún caso una injusticia", afirmó el mandatario.

El presidente señaló que "no podemos dar impunidad a quien comete un delito, o que sea una práctica aceptada porque es una costumbre que se creó en la época de la corrupción".

El presidente también afirmó que se está ayudando a los médicos con la basificación y aumento de sus ingresos.

En tanto, adelantó que pedirá al secretario de Salud, Jorge Alcocer y al director del IMSS, Zoe Robledo, que informen sobre el estado de la situación laboral de medios y residentes.