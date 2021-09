Se deslinda Álvarez-Buylla de persecución contra científicos Conacyt

La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), María Elena Álvarez-Buylla Roces, aseguró que desconoce la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza en contra de 31 científicos y ex funcionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) imputados por delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y peculado.

"No sé de qué me hablas, yo no vine a apoyar el primer gobierno de la cuarta transformación, a acusar absolutamente a nadie", comentó a su arribo a la inauguración del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo-I.

Al preguntarle si tiene conocimiento de los delitos de los que se les están imputando, expuso que no, pues "nosotros no somos entidades que estamos ni capacitadas, ni con atribución, ni tenemos la responsabilidad".

La funcionaria destacó que Conacyt apoya irrestrictamente a todos los científicos del país, y a los estudiantes con la finalidad de construir desde México el bienestar de las comunidades científicas.