Se desmantelaron cinco laboratorios en 3 estados

Ciudad de México.- El Gabinete de Seguridad reportó que fueron desmantelados cinco laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas en los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, en El Saucillo, Jalisco, se detectó un laboratorio clandestino en donde se aseguraron aproximadamente 600 kilos de producto terminado, 750 litros de precursores químicos y 425 kilos de sustancias sólidas.

En inmediaciones de El Capomo, Nayarit, se localizaron 780 kilogramos de metanfetaminas sólidas y 300 litros de metanfetamina líquida. Según el Gabinete de Seguridad, este último aseguramiento está vinculado con Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado como uno de los principales responsables de la producción y distribución de drogas en la región.

En el poblado de Corralejo, Sinaloa, se aseguraron aproximadamente mil 500 litros de producto terminado, así como 2 mil 500 litros de precursores químicos, 3 mil 100 litros de sustancia de uso dual, entre otros.

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Por otro lado, en el poblado Corral Viejo, Sinaloa, se desmanteló un narcolaboratorio donde se aseguraron mil 250 litros de producto terminado, y demás productos.

La afectación económica estimada al crimen organizado por estas acciones asciende a más de 650 millones de pesos.