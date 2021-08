Se desploma helicóptero de la Marina donde viajaba secretario de Gobierno de Veracruz

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez reportó la caída, en la huasteca, de una aeronave de la Secretaría de Marina que llevaba a cabo una sobrevuelo para atender afectaciones por el huracán Grace.

En un breve mensaje en sus redes sociales, el mandatario aseguró que en el helicóptero siniestrado viajaba su secretario de Gobierno, Erick Cisneros, el cual - dijo- se encuentra lesionado pero "estable y bien".

"Tratando de alcanzar por aire puntos inaccesibles de la sierra de la Huasteca baja, el helicóptero de la Marina donde viajaba el Secretario de Gobierno, Éric Cisneros, tuvo un percance. Me ha llamado para informar que aún con lesiones está estable y bien. No hay pérdidas humanas", dijo.

De acuerdo con los reportes policiales, el helicóptero de la Secretaría de Marina-Armada de México se desplomó a baja altura en el municipio de Agua Blanca del estado de Hidalgo, dentro de la Huasteca Baja, donde confluyen tres estados, entre ellos Veracruz.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra de gira en el estado de Veracruz para diversos eventos oficiales, entre ellos tareas de evaluación por las afectaciones de Grace.

En su conferencia mañanera desde Veracruz, el presidente López Obrador dijo que por recomendación de Sedena no volaría hoy: "Informo también, tenía yo preparado un sobrevuelo, pero la recomendación que nos hacen de la Secretaría de la Defensa es que no conviene, por la situación del clima. Entonces, vamos a regresar por carretera. Nos estamos viendo".