Se dispara extorsión a empresarios en México

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos años se registra un aumento de los casos de extorsión a los empresarios, tanto por grupos de delincuentes como por parte de trabajadores del gobierno, alertaron organizaciones del sector privado.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, dijo que la extorsión crece sostenidamente, más del 70% en la última década.

Agregó que esa situación lo convierte en el segundo delito que más afecta a los empresarios, solamente después del robo de mercancías.

El líder del sindicato patronal afirmó que la Confederación está en la tarea de hacer encuestas empresariales para conformar el reporte Data Coparmex y durante la visita a los diversos centros de la organización se encuentran con la queja de que sube la extorsión.

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"Las quejas de los empresarios, cuando visito los centros y en algunas ciudades de algunos estados, está sucediendo este tema de la extorsión de la autoridad en aras de hacer cumplir la ley y se convierte, por lo pronto en el mayor de los extorsionadores", añadió el empresario.

Expuso que "la autoridad se está convirtiendo en algunas ciudades y estados, es el extorsionador mayor y creo que esto es importante de atender, este delito que ha crecido y que preocupa y que es una exigencia".